Экс-форвард «Анжи» Абдулавов: «Разница между РПЛ и чемпионатом Казахстана не такая уж и большая»

Форвард «Окжетпеса» Исламнур Абдулавов, ранее выступавший за «Анжи», «Уфу» и , сравнил Тинькофф РПЛ и чемпионат Казахстана.

– После половины сезона 2019 года, проведенной в , вы стали игроком . Почему решили продолжить свою карьеру в Казахстане?

– Были варианты в России из ФНЛ, но я, все взвесив, решил, что казахстанская Премьер-лига – наилучшее для меня продолжение карьеры на данном этапе, учитывая то, как вырос чемпионат Казахстана.

– Была ли у вас возможность вернуться в российский чемпионат, где вы провели большую часть своей карьеры?

– Как я и говорил, были варианты из ФНЛ, но я предпочел казахстанскую Премьер-лигу. В РПЛ у меня осталась некая недосказанность, поэтому главная цель сегодня – это помочь «Окжетпесу» и забить как можно больше голов, тем самым принести пользу команде и высокие места в турнирной таблице.

– Сильно ли уровень чемпионата Казахстана отстает от РПЛ?

– С каждым годом видно, как растет чемпионат Казахстана, и в России о нем много говорят. Много футболистов из России едут в КПЛ, поэтому думаю, что разница между чемпионатами не такая уж и большая.

– Могли бы вы выделить какие-то отличия жизни в Казахстане от России?

– Ну, в каждой стране есть свои принципы и жизненные отличия. В Казахстане мне нравится то, что люди не забыли почтение к старшим, а в регионе, откуда я родом, это очень ценится, и я бы хотел, чтобы это не забывалось. Ну а так – в каждой стране по-своему, – сказал Абдулавов.