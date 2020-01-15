Президент «Ювентуса»: «Аталанта» провела один отличный сезон и сразу вышла в ЛЧ. Правильно ли это?»

Президент Андреа Аньелли высказался о попадании «Аталанты» в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона.

«Я очень уважаю все, что делает , но без истории выступлений в еврокубках и благодаря лишь одному отличному сезону они напрямую вышли в главный европейский клубный турнир [в Лигу чемпионов]. Правильно ли это или нет?

Я вспоминаю о «Роме», которая в последние годы поддерживала итальянский рейтинг в Европе. Они провели один плохой сезон и теперь столкнулись со всеми вытекающими отсюда материальными потерями.

Нам нужно защищать инвестиции и затраты. Будет ли у «Аталанты» меньше шансов сыграть на высоком уровне? У меня нет ответа на этот вопрос, речь идет о создании прозрачного процесса для принятия этого решения.

Есть команды, выигравшие чемпионат или Кубок и попавшие в турнир только благодаря рейтингу своей страны. Вопрос в том, как уравновешивать вклад клубов в европейский футбол и результаты отдельно взятого сезона», – сказал Аньелли на саммите FT Business of Football Summit в Лондоне.

В минувшем сезоне «Аталанта» финишировала на 3-м месте, в этом – идет четвертой. В Лиге чемпионов команда вышла в плей-офф, где в 1/8 финала дома обыграла «Валенсию» (4:1).