Андреа Аньелли: «Глупо не думать о Гвардиоле, но «Ювентус» доволен Сарри»

Президент Андреа Аньелли оценил работу Маурицио Сарри и прокомментировал слухи о том, что клуб хотел пригласить или может сделать это в будущем.

– Первая половина сезона под руководством Сарри была хорошей, за исключением матча за Суперкубок Италии. Все соответствует ожиданиям, а в адрес тренера есть неуместная критика.

- А как же спонсоры, разве это был не выбор ради них в пользу эстетики?

– В «Ювентусе» смотрят на результат, а не на красоту.

Мы пригласили Сарри, потому что на тот момент его модель игры могла гарантировать нам успех. Мы хотим открыть новый цикл.

Я оцениваю сезон в самом конце, а думать о победе каждый год в феврале – глупо. Статистика говорит, что мы не всегда будем побеждать, но правильность наших идей не подлежит сомнению.

- А идеи Гвардиолы?

– Не думать о нем – это глупость, но на пока Пеп счастлив в другом месте.

- А если он будет свободен летом?

– Нет, мы довольны Сарри , – сказал Аньелли.

Почта Италии обиделась на Сарри из-за слов на пресс-конференции. Зря, он просто перечитал Буковски

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