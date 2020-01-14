Председатель комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев, возглавлявший ранее ЦСКА, прокомментировал отказ главного тренера армейцев Виктора Гончаренко пожать руку коллеге из «Спартака» Доменико Тедеско после матча 1/4 финала (2:3 доп. вр.).

— Сейчас все обсуждают поступок Гончаренко, который после игры отказался пожать руку Тедеско.

— Можно понять психологическое состояние Гончаренко. Всегда обидно проигрывать в дерби. Где-то, видимо, захлестнули эмоции. Так что не стал бы строго его судить. Но пожимать руку тренеру соперников — это профессиональная обязанность, футбольная этика.

Так что, несмотря на настроение и итоговый счет, считаю, нужно было ответить рукопожатием, – сказал Газзаев.

Гончаренко увернулся от рукопожатия Тедеско (а потом и Овчинников). Но тренер «Спартака» не обиделся