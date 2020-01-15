Геннадий Орлов: «Зенит» будет играть в Грозном, а там красную отменяют. Мы знаем реалии нашего футбола»

Журналист Геннадий Орлов поделился мнением о работе арбитров в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Ахматом» и (1:1) перед игрой Олимп Кубка России между «Зенитом» и грозненским клубом.

«Вот была игра между и «Ростовом». Петербуржец Лапочкин там судил. Где-то кто-то нашел, что Норманн в каком-то месте нарушил правила. Вообще до начала эпизода! Ну это… ВАР дает оценку только по поводу того, что происходит в штрафной площадке. А там красную карточку отменили, и судья же сам пенальти ставил.

По телевизионной картинке мы ничего не увидели — показали невнятные повторы. Я к чему это говорю. Сейчас «Зенит» будет играть в Грозном, а если уж там красную карточку отменяют… Мы знаем реалии нашего футбола. Играть надо по правилам ФИФА, но иногда играют по российским», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Матч между «Ахматом» и «Зенитом» состоится завтра, 4 марта. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Вот почему судьи отменили удаление игрока «Ахмата». Верное решение, которое никто не объяснил