Мутко о Лиге наций: «России надо спокойно выходить из группы. Она ровная и непростая»

Бывший президент РФС и министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций для сборной России.

Россияне попали в группу с командами командами Сербии, Венгрии и Турции. Розыгрыш турнира начнется осенью.



«Группа ровная и непростая, надо выходить из нее спокойно. Все команды мы знаем, все обладают приличным уровнем. Явных лидеров нет. Будет интересно.

Турки непростые, пережили кризис, а сейчас набирают силу, дома хорошо играют. У сербов хорошая и техничная команда, они всегда здорово играют.

Венгры с характером, дома прилично всегда выглядят. Фаворитов тут нет. Думаю, нам по силам соперники.

Когда ты попадаешь на серьезные команды, то там все понятно. Я всегда говорил, что если мы хотим чего-то достичь, то вопросы квалификации мы должны просто закрыть, всегда выходить из любых квалификационных турниров. Хочется пожелать сборной России удачи», – сказал Мутко.