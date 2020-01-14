Клопп о 0:2 с «Челси»: «Ливерпуль» заслужил поражение. Не нужно нас жалеть»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.

«Мне бы очень хотелось, чтобы вы прекратили упоминать об этом (о поражении от «Уотфорда» со счетом 0:3). Но мы заслужили поражение, потому что забил дважды, и мы допустили огромные ошибки в моментах с голами.

Игра была совершенно открытой, в первом тайме у нас был момент с 3-4 ударами подряд, Мане был близок к тому, чтобы забить.

Нам были нужны свежие игроки, поэтому мы сделали несколько замен, но пропущенные голы не слишком помогают.

«Челси» играл с нами на контратаках, и это нормально, в некоторых моментах им было непросто. Значительные части нашего выступления мне действительно понравились.

Мы понимаем, что должны стать лучше. Все в наших руках, и мы должны встать на правильный путь. Это были нехорошие три недели сезона, но сейчас есть шанс сделать это тремя лучшими неделями сезона. План такой.

Сейчас нас не интересует «Атлетико», все мысли о «Борнмуте». Не нужно нас жалеть: мы будем побеждать в матчах, и это то, что мы хотим сделать в субботу», – заявил Клопп.