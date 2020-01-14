Фрэнк Лэмпард: «Ливерпуль» – лучшая команда АПЛ, поэтому такое выступление – это что-то особенное»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча с «Ливерпулем» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.
Об игре
«Я чувствую гордость. «Ливерпуль» – лучшая команда чемпионата, то, что они делают, невероятно. Поэтому выступление такого уровня, такого качества – это что-то особенное. Мы понимаем, что впереди у нас долгий путь, но в такие моменты стоит праздновать».
О Билли Гилмуре
«Вот это игра от молодого футболиста. Он напоминает мне полузащитников прошлого. Будет ли он убирать ногу в борьбе? Нет. Откроется ли он под пас? Да.
Он невысок, но он огромен как личность».
О Кепе
«Я рад за него. Он сделал несколько хороших сэйвов. Он показал правильный настрой и хорошо сыграл», – сказал Лэмпард.