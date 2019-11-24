Александр Панов: «Я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените»

Бывший игрок Александр Панов рассказал, что начал болеть за «Спартак» еще во время выступлений за клуб из Санкт-Петербурга.

– Можно сказать, что вы болеете за московский еще и потому, что там появляются свои воспитанники?

– Безусловно, этот фактор влияет. Хотя в «Спартаке» тоже хватает иностранцев. Иностранный тренер.

Сегодня я фанат «Спартака». Езжу с командой на выезды. Но я всегда болел за «Спартак», даже когда играл в «Зените».

– Да?

– «Спартак» играл в Лиге чемпионов. Болеть больше было не за кого.

– Дайте совет, как вести себя людям, которые живут в Петербурге, но болеют за «Спартак»? Им надо скрывать свои чувства, ведь не все могут воспринять адекватно?

– Я знаю, что в Петербурге есть наши «мясные» болельщики. На самом деле их немало. Я бы хотел вспомнить классический мультик про кота Леопольда, который говорил мышам: «Ребята, давайте жить дружно». Тем более они болеют за русский клуб, с русскими традициями.

Крутость должна проявляться в том, чтобы на стадионах была атмосфера, сочетающаяся с важностью матчей. Кайф в том, чтобы выплеснуть эмоции. Каждый болеет за свою команду. Радуется ее победам и огорчается поражениям.

Можно не любить, но вражды между клубами я не понимаю. Это уже последняя стадия, – заявил Панов.

Экс-форвард играл за «Зенит» в 1994 году, с 1997 по 2000 и с 2006 по 2007 годы. Он является воспитанником клуба.

После окончания карьеры игрока Панов заявил, что болеет за «Спартак», он вошел в состав фанатского объединения московского клуба «Фратрия».