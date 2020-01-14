Брэйтуэйт о класико: «Результат несправедлив. Мы обгоним «Реал»

Нападающий «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт поделился мыслями после поражения от «Реала» (0:2) в матче .

«Результат несправедлив. У нас были возможности забить, и сейчас мы не рады.

Но я уверен, что мы на правильном пути. Я считаю, что мы вернемся и обгоним их.

Я доволен тем, что тренер уверен во мне, и он демонстрирует это.

Между нами и «Реалом» лишь одно очко, впереди еще целый чемпионат», – сказал Брэйтуйэт в интервью BarçaTV.

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