Анчелотти о красной в игре с «МЮ»: «Попросил судью объясниться после матча, и он удалил меня»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) высказался о своем удалении в концовке встречи.

Итальянский специалист получил красную карточку после того, как вышел на поле и начал спорить с судьей Крисом Каваной, который отменил гол «ирисок» после ВАР на 90+2 минуте.

Об удалении

«Мне многое хотелось сказать. Я попросил судью объясниться после матча, и он удалил меня. После этого я пообщался с ним, я сохраню наш разговор в секрете. Но речь шла о том, что Сигурдссон был в офсайде, хотя мы считаем, что он не перекрывал обзор Де Хеа.

Как я и сказал, обзор не был закрыт, но [судья решил, что] это офсайд. Все знают, что решение можно трактовать по-разному».

О возможном пропуске матча с «Челси» из-за дисквалификации

«Надеюсь, что этого не произойдет. Я не проявил неуважения к судье, но если меня дисквалифицируют, я пойду на трибуну «Стэмфорд Бридж». Конечно, я должен общаться [с игроками], но это не станет большой проблемой, если мы хорошо подготовимся к игре».

Об игре

«Мы играли очень хорошо, я рад этому. Мы должны продолжать в том же духе, не жалуясь», – сказал Анчелотти.