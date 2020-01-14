АЕК Карреры не проигрывает 12 матчей подряд

АЕК сыграл вничью с «Паниониосом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Греции.
Команда Массимо Карреры не проигрывает уже 12 матчей подряд.
Всего в 17 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне добились 11 побед. Еще 5 матчей завершились вничью, а один – поражением.
При этом 10 матчей АЕК при Каррере отыграл на ноль.
Афинский клуб занял 3-е место в регулярном чемпионате Греции и вышел в плей-офф, где шесть первых команд разыграют чемпионство и места в еврокубках.
- Дата проведения
- 1 марта, 20.00, «Неа Смирни»
- Голы:
- 1:0 – 45 Эммануилидис, 1:1 – 90 Клонаридис.
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Паниониос –
Котник, Папагеоргиу, Сарамантас, Луис Густаво, Ставропулос, Ренцас, Икономидис (Либеракис, 84), Цилулис, Папаниколау, Эммануилидис (Камара, 90), Арабули (Рецос, 89).
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АЕК –
Цинтотас, Паулинью, Хульт, Лаци, Сварнас, Симойнш, Манталос, Албанис (Клонаридис, 46), Шабанаджович (Шиманьски, 71), Верде (Macheras, 77), Араухо.
- Предупреждения:
- Паулинью (11), Ренцас (35), Араухо (62), Папаниколау (67).