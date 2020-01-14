АЕК Карреры не проигрывает 12 матчей подряд

сыграл вничью с «Паниониосом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Греции.

Команда Массимо Карреры не проигрывает уже 12 матчей подряд.

Всего в 17 играх под руководством экс-тренера афиняне добились 11 побед. Еще 5 матчей завершились вничью, а один – поражением.

При этом 10 матчей АЕК при Каррере отыграл на ноль.

Афинский клуб занял 3-е место в регулярном чемпионате Греции и вышел в плей-офф, где шесть первых команд разыграют чемпионство и места в еврокубках.