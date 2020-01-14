АЕК Карреры не проигрывает 12 матчей подряд

Теги Спартак АЕК Паниониос высшая лига Греция Массимо Каррера Футбол

АЕК сыграл вничью с «Паниониосом» (1:1) в 26-м туре чемпионата Греции.

Команда Массимо Карреры не проигрывает уже 12 матчей подряд.

Всего в 17 играх под руководством экс-тренера «Спартака» афиняне добились 11 побед. Еще 5 матчей завершились вничью, а один – поражением.

При этом 10 матчей АЕК при Каррере отыграл на ноль.

Афинский клуб занял 3-е место в регулярном чемпионате Греции и вышел в плей-офф, где шесть первых команд разыграют чемпионство и места в еврокубках.

Паниониос – АЕК 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
1 марта, 20.00, «Неа Смирни»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Эммануилидис, 1:1 – 90 Клонаридис.
ПаниониосКотник, Папагеоргиу, Сарамантас, Луис Густаво, Ставропулос, Ренцас, Икономидис (Либеракис, 84), Цилулис, Папаниколау, Эммануилидис (Камара, 90), Арабули (Рецос, 89).
АЕКЦинтотас, Паулинью, Хульт, Лаци, Сварнас, Симойнш, Манталос, Албанис (Клонаридис, 46), Шабанаджович (Шиманьски, 71), Верде (Macheras, 77), Араухо.
Предупреждения:
Паулинью (11), Ренцас (35), Араухо (62), Папаниколау (67).

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