Федор Чалов: «ЦСКА играл лучше «Урала». Такие матчи надо доводить до победы»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался после ничьей в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:1).
– Очень неоднозначная играли. Могли и выиграть, и проиграть. Нужно улучшать игру во всех компонентах. Нужно забыть этот матч и готовиться к следующему.
– Проблемы в завершении атаки или глубже?
– Наверное, чуть глубже. Многое не получалось. В целом создали недостаточно моментов. Было много подходов к воротам., но не хватало последнего паса или удара. Нужно расслабиться, забыть эту встречу и готовиться к «Спартаку».
– Против команд, которые низко встречают, ЦСКА играть тяжело?
– Да. На сборах играем с командами, которые играют атака на атаку. Здесь встречаемся в основном с оборонительными командами. Мы все равно играли лучше «Урала». Такие игры должны доводить до победы.
– Легче пошло, если бы первыми забили?
– Да, конечно (улыбается), но сослагательного наклонения не бывает.
– Какие ожидания перед дерби со «Спартаком»?
– Не хочу загадывать. Посмотрим, как они сыграют и будем непосредственно готовиться.
– Кто выиграет сегодня – «Динамо» или «Спартак»?
– Будем поддерживать «Динамо» (улыбается), – сказал Чалов.