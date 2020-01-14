Федор Чалов: «ЦСКА играл лучше «Урала». Такие матчи надо доводить до победы»

Форвард ЦСКА Федор Чалов высказался после ничьей в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с (1:1).

– Очень неоднозначная играли. Могли и выиграть, и проиграть. Нужно улучшать игру во всех компонентах. Нужно забыть этот матч и готовиться к следующему.

– Проблемы в завершении атаки или глубже?

– Наверное, чуть глубже. Многое не получалось. В целом создали недостаточно моментов. Было много подходов к воротам., но не хватало последнего паса или удара. Нужно расслабиться, забыть эту встречу и готовиться к «Спартаку».

– Против команд, которые низко встречают, ЦСКА играть тяжело?

– Да. На сборах играем с командами, которые играют атака на атаку. Здесь встречаемся в основном с оборонительными командами. Мы все равно играли лучше «Урала». Такие игры должны доводить до победы.

– Легче пошло, если бы первыми забили?

– Да, конечно (улыбается), но сослагательного наклонения не бывает.

– Какие ожидания перед дерби со «Спартаком»?

– Не хочу загадывать. Посмотрим, как они сыграют и будем непосредственно готовиться.

– Кто выиграет сегодня – «Динамо» или «Спартак»?

– Будем поддерживать «Динамо» (улыбается), – сказал Чалов.