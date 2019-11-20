Сульшер хочет купить Кьезу. Сделка оценивается в 60 млн фунтов (Daily Mail)

заинтересован в подписании полузащитника «Фиорентины» , сообщает Daily Mail.

По информации источника, главный тренер манкунианцев отправил во Флоренцию личного скаута, чтобы посмотреть за игрой 22-летнего итальянца.

Саймон Уэллс присутствовал на матче 25-го тура Серии А с «Миланом» (1:1). Скаут предоставит норвежскому специалисту детальный анализ по игре футболиста.

Трансфер Кьезы оценивается в 60 миллионов фунтов.

В 22 матчах Серии А хавбек набрал 11 (6+5) очков. Подробнее со статистикой игрока можно ознакомиться здесь.