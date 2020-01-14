Фролов об отраженном пенальти: «Реагирую, гадаю, возвращаю мужа, делаю приворот»

Вратарь Евгений Фролов после игры с «Оренбургом» (1:1) прокомментировал отраженный пенальти.

– Не знал, куда будет бить Деспотович. Просто интуиция сработала

– Момент, когда судья принимал решение, и четыре минуты была пауза. О чем думали?

– Ни о чем не думал. Пенальти он уже поставил. Пенальти был очевидным. Мне кажется, эта пауза сыграла нам на руку. Бьющего сбила с толку. Спасибо большое нашим болельщикам, которые гнали нас вперед, поддерживали. Они пели мое имя? Я не слышал.

– Перед пенальти были мысли, что на этом стадионе уже отбивали пенальти?

– Нет. На самом деле не было никаких мыслей. Нужно было делать свое дело. Удался ли дебют? Если бы победили, тогда бы удался. А так – двоякое впечатление.

– Вы уже специалист по пенальти. Реагируете, гадаете или каждый раз по-разному?

– Реагирую, гадаю, специалист. Обращайтесь. Возвращаю мужа, делаю приворот (смеется). На самом деле, так получается. Если бы мы выиграли, было бы гораздо приятнее. На последних минутах всегда тяжело, – сказал Фролов.