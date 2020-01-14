Криштиану Роналду: «Матч между «Юве» и «Интером» – это как «Барса» против «Реала». Хотим выиграть»

Теги Интер Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига болельщики коронавирус Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча 26-го тура Серии А с «Интером», который пройдет при закрытых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.

«Ювентус» – «Интер» – это как «Барселона» – «Реал». Против «Милана» и «Лацио» были великолепные матчи, в таких приятно участвовать.

С «Интером» будет отличная игра против фантастического тренера и фантастической команды. Мы постараемся победить.

Наших болельщиков не будет на матче, нам грустно, но обязанности остаются прежними. Мы играем дома и надеемся, что сможем добиться отличного результата.

Будет странно играть без зрителей такой важный матч. Это неприятно, но здоровье – самое главное. Мы должны уважать решение играть при закрытых трибунах», – сказал Роналду.

Присылайте свой дизайн награды лучшему молодому игроку и получите два билета на финал Евро-2020

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья