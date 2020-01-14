Джаккерини о «Ювентусе»: «Сложно играть в футбол Сарри с Роналду. Манджукич был бы идеален»

Экс-хавбек «Ювентуса» Эмануэле Джаккерини поделился мнением об игре команды под руководством Маурицио Сарри.

«Клуб сделал специфичный выбор, пригласив тренера, который строит свой футбол на быстрых передачах. Это главное из того, что мы видели в «Наполи». Сложно построить такую игру в «Ювентусе», потому что здесь есть Роналду, у которого свой стиль игры. Нельзя просить его о некоторых вещах.

Сарри испытывает сложности, потому что строился годами и играл в другой футбол. По моему мнению, Манджукич был бы идеален для стиля Сарри, но клуб принимает другие решения.

«Юве» играет в более медленном темпе, они не действуют в одно-два касания, потому что в «Наполи» игроки совсем другого качества.

В «Ювентусе» есть футболисты, которые могут изменить ход игры, а в «Наполи» это достигалось в большей степени командными усилиями. «Юве» играет для Роналду, так что Сарри должен был адаптироваться, а не наоборот», – сказал Джаккерини в интервью DAZN.