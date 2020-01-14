Александр Кокорин: «Буду надеяться вернуться на прежний уровень, чтобы попасть на Евро»

Нападающий Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, рассказал о целях на сезон.

«Лично для себя я ставлю цель быть в хорошей форме, здоровым, чтобы быть готовым выполнять те задачи, которые передо мной поставят. Хочу выходить на поле в каждой игре, стараться принести большую пользу.

Если смотреть в будущее, в этом году нас ждет чемпионат Европы. Если смотреть чуть-чуть вдаль, я буду надеяться вернуться на свой прежний уровень, чтобы попасть на чемпионат Европы», – заявил Кокорин.

Лучшие трансферы зимы РПЛ: в топ-10 – восемь россиян, первый – Кокорин