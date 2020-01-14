Артета о вылете из ЛЕ: «Арсеналу» будет трудно это переварить»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вылет клуба из после домашнего поражения от «Олимпиакоса» (1:2, экстратаймы) в 1/16 финала.

«Я видел парней и знаю, как сильно они хотели участвовать в этом турнире. Я видел, как они сражались, как пытались играть. И команде, и всему клубу трудно будет это переварить.

Это футбол, и порой он бывает жесток. Иногда эмоции на пике, в другой момент они резко меняются. В этой отрасли необходимо уметь справляться с подобным, и теперь все зависит от нас, от меня. Нам нужно двигаться вперед.

Считаю, что достаточно опасен в атаке, но мы должны реализовывать моменты, а в Европе они возникают в обеих штрафных. Мы упустили моменты, которые должны были реализовывать, а в своей штрафной дали сопернику возможности, и они их использовали.

Детали очень важны. Мы упустили некоторые детали, которые упускать было нельзя. Нужно быть безжалостными, не только в штрафной соперника, но мы не были безжалостны», – сказал Артета.

Пытка Обамеянга в овертайме: забил через себя и мог сделать дубль после ответного гола «Олимпиакоса», но промазал с линии вратарской