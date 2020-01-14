Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.
В ней примут участие 15 победителей пар 1/16 финала. Ответный матч «Ред Булл Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен на сегодня из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.
Сеяных и несеяных нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.
Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.
Участники:
«Байер» (Германия)
«Базель» (Швейцария)
«Вольфсбург» (Германия)
«Вулверхэмптон» (Англия)
«Истанбул» (Турция)
«Интер» (Италия)
«Копенгаген» (Дания)
ЛАСК (Австрия)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Рейнджерс» (Шотландия)
«Рома» (Италия)
«Севилья» (Испания)
«Хетафе» (Испания)
«Шахтер» (Украина)
«Айнтрахт» (Германия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта.
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.