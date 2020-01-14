Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы начнется в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

В ней примут участие 15 победителей пар 1/16 финала. Ответный матч «Ред Булл Зальцбург» – «Айнтрахт» перенесен на сегодня из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки.

Сеяных и несеяных нет, клубы из одной страны могут встретиться друг с другом.

Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

Участники:

«Байер» (Германия)

«Базель» (Швейцария)

«Вольфсбург» (Германия)

«Вулверхэмптон» (Англия)

«Истанбул» (Турция)

«Интер» (Италия)

«Копенгаген» (Дания)

ЛАСК (Австрия)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Рейнджерс» (Шотландия)

«Рома» (Италия)

«Севилья» (Испания)

«Хетафе» (Испания)

«Шахтер» (Украина)

«Айнтрахт» (Германия) / «Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта.