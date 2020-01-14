Директор «Реала» Бутрагеньо о голе «Сити»: «Жезус достаточно прислонился к Рамосу, чтобы тот не успел к мячу»

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Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы открыли счет – у Винисиуса прекрасное видение поля, под стать была и реализация [со стороны Иско]. Мы контролировали матч.

«Сити» владел мячом, но не доставлял нам особых хлопот. А потом случился этот эпизод, когда Жезус достаточно прислонился к Серхио [Рамосу], чтобы тот не успел к мячу, и Жезус забил. Крайне обидно.

Выход Стерлинга на замену нам сильно навредил. К 77-й минуте мы вели 1:0, но он перевернул игру», – сказал Бутрагеньо.

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