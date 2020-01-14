Винисиус заявил, что «Реал» плохо судят: «А ведь мы больше всех выигрывали ЛЧ и Ла Лигу»

Полузащитник Винисиус дал комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

– Мы не подсели физически. Жезус сфолил перед тем, как забить, это всем известно. Они [судьи] всегда относятся к нам одинаково. В матче с «Леванте» Рамосу дали желтую за первый же фол – это ненормально.

– Хотите сказать, что вас плохо судят?

– Да. А ведь мы больше всех выигрывали Лигу чемпионов и . Так всегда и будут [нас судить].

– Впереди класико.

– Это [поражение] на нас не повлияет. Мы проводим отличный сезон и упорно поработаем к воскресному матчу, – сказал Винисиус.

Экс-судья Андухар Оливер о голе Жезуса «Реалу»: «Он просто положил руки на спину Рамоса. Фола не было»