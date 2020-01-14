Адиль Рами: «Сочи» может стать аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы»

Защитник «Сочи» высказался о своем новом клубе.

– Ваш контракт действует до лета. Допускаете, что останетесь в «Сочи» на следующий сезон?

– Посмотрим. Эти три месяца многое решат. Но я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы.

– Но сейчас «Сочи» занимает в РПЛ последнее место…

– Знаю. Но я первым делом посмотрел календарь. Увидел, что большинство матчей мы проведем дома. Плюс у нас есть игра в запасе.

В общем, шансы сохранить прописку в высшем дивизионе хорошие. И я приложу для этого все усилия, – сказал Рами.

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