Макаренко об МЛС на Okko: «Она и днем неинтересна, не знаю, кто готов смотреть это ночью»

Владелец маркетингового агентства «Телеспорт» Петр Макаренко скептически отнесся к приобретению компанией Okko Спорт прав на показ матчей и Кубка Суперлиги Аргентины.

«Это ночная история. Она и днем неинтересна, если честно, а уж ночью так и вовсе.

Понятия не имею [сколько стоит]. АПЛ и МЛС — это несопоставимые вещи. Вообще близко рядом не лежащие.

Одна качественная, другая – ни о чем, и одна днем, другая – ночью. Поэтому я не знаю, какова цена, кто это готов смотреть ночью», – цитирует Макаренко «Рейтинг букмекеров» .

Okko Спорт купил права на показ матчей МЛС на 3 года и на игры «Боки» и «Ривера» в Кубке Суперлиги Аргентины