Мусса Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ### 🖕🏾. Позор судьям»

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Полузащитник «Порту» Мусса Марега эмоционально отреагировал на расизм фанатов на матче с «Виторией Гимараэш» (2:1).

Из-за выкриков болельщиков малиец стал спорить с судьей, за что получил желтую карточку, после чего был заменен.

«Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на ### (прочь)🖕🏾🖕🏾.

Я также благодарю судей за то, что они не стали защищать меня и дали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи.

Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!» – написал Марега в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Moussa Marega (@marega11)

Марега столкнулся с расизмом в матче с «Виторией Гимараэш» и ушел с поля

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