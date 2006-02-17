Мусса Марега: «Идиоты, выкрикивающие расистские оскорбления – идите на ### 🖕🏾. Позор судьям»

Полузащитник «Порту» Мусса Марега эмоционально отреагировал на расизм фанатов на матче с «Виторией Гимараэш» (2:1).
Из-за выкриков болельщиков малиец стал спорить с судьей, за что получил желтую карточку, после чего был заменен.
«Я просто хочу сказать идиотам, которые приходят на стадион, чтобы выкрикивать расистские оскорбления... Идите на ### (прочь)🖕🏾🖕🏾.
Я также благодарю судей за то, что они не стали защищать меня и дали мне желтую карточку, потому что я защищал свой цвет кожи.
Надеюсь, что больше никогда не увижу вас на футбольном поле! Позор вам!» – написал Марега в инстаграме.
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Марега столкнулся с расизмом в матче с «Виторией Гимараэш» и ушел с поля