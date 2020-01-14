Чорлука о новом контракте: «Хочу закончить карьеру в «Локомотиве»

Защитник Ведран Чорлука поделился эмоциями после продления контракта с до лета 2021 года.

«Я очень счастлив, что и дальше буду защищать цвета «Локомотива». Переговоры заняли буквально пару минут.

Хочу поблагодарить руководство клуба, которое хотело, чтобы я остался. Это самое главное.

Мне понравилось в «Локомотиве» с первого года – клуб, город, болельщики. Если все получается, зачем что-то менять.

Не могу представить себя в другой команде и хотел бы закончить карьеру в «Локомотиве», – сказал 34-летний хорват.

Капитан «Локомотива» проводит восьмой сезон в РПЛ. Его статистику смотрите здесь.