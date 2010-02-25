Ван дер Варт о Павлюченко: «Он ездил как сумасшедший, все время на белом Lamborghini, даже в снег»

Бывший полузащитник Рафаэл ван дер Варт вспомнил про время выступления за клуб нападающего .

— Когда-нибудь пили с русскими?

— Я играл с Павлюченко в «Тоттенхэме», и он шикарный парень, очень веселый. Еще и игрок потрясающий. Кстати, чем он сейчас занимается?

— Ничем особенным: мелькает на ТВ, играет в любительской команде.

— Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь.

— Помните вашу первую встречу?

— Единственное, что он смог мне тогда сказать, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он все время ездил на белом Lamborghini, даже когда шел снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «ПУУУФ».

Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Веселый мужик.

— Сами когда-нибудь садились к нему в машину?

— Нет-нет! Он ездил как сумасшедший.

— В России ходят разговоры, что Реднапп недолюбливал Павлюченко. Что об этом думаете?

— Сложно сказать. В хорошей команде очень непросто выходить на поле в каждой игре. Думаю, Роману было тяжело. Тем более он не говорил по-английски, и это мешало ему быть полностью вовлеченным в команду, – рассказал ван дер Варт.