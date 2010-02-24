Пеп Гвардиола: «Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать. Они меня восхищают»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил уровень мадридского «Реала» перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Этот клуб меня невероятно восхищает. Выступавшие за «Реал» игроки так много раз были в финале Лиги чемпионов, и я даже не знаю, сколько раз каждый из них поднимал этот трофей.

У нас, может быть, Клаудио Браво побеждал в этом турнире и кто-то еще. В «Сити» не так много игроков, которые выигрывали Лигу чемпионов. Но мы должны чувствовать желание победить в этом турнире. Мы можем или выиграть его, или проиграть.

Но мы должны быть собой на протяжении всех 180 минут против «Реала». Это настоящая проверка.

Игроки, которые выступают за «Мадрид», надевают эту футболку и знают, что они защищают историю клуба. В этом особенность. Не просто в болельщиках и СМИ.

«Реал» – это клуб, которому мы хотим подражать, который хотим копировать, и мы должны быть там. Я хочу поехать туда и сказать в конце матча: «Мы были самими собой». Это самое важное в таких соревнованиях.

Мы должны поехать и попытаться сделать это на одном из самых больших, красивых и престижных стадионов. После этого мы постараемся использовать наше оружие и забить несколько голов. Если нам это не удастся, мы поздравим их и постараемся стать лучше к следующему разу.

Для нас быть там – это восхитительно, и мы попытаемся показать свой лучший футбол, зная, что мы играем против команды, которая выиграла Лигу чемпионов 13 раз и является королем турнира», – сказал Гвардиола.

сыграет с «Реалом» в гостях. Матч состоится 26 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Гвардиола о «Реале»: «Ман Сити» ждет матч с королями ЛЧ. Постараемся получить удовольствие»