Кевин де Брюйне: «Если «Сити» не выиграет ЛЧ, все скажут, что мы неудачники, как и последние 5 лет»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мыслями перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Конечно, – это фаворит. Они выиграли наибольшее количество розыгрышей Лиги чемпионов. Но я думаю, что мы, как и всегда, будем стараться играть в наш футбол и действовать в атакующем стиле, попытаемся поставить их под давление, провести хороший матч, и, если получится, победить.

Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то все, как и в последние 5 лет, будут говорить, что мы неудачники! Это турнир, в котором мы еще не победили. Мы всегда хотим брать все трофеи, но иногда другая команда лучше или хорошо играет – как «Ливерпуль» в этом сезоне.

Это просто так, и это следует признать. Но мы поедем туда, чтобы выиграть матч. Нельзя заглядывать слишком далеко вперед и знать, что произойдет», – сказал де Брюйне.

«Ман Сити» сыграет с «Реалом» в гостях. Матч состоится 26 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.