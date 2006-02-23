Бартомеу не намерен уходить в отставку. Он считает, что хорошо работает в «Барсе», и останется до 2021-го

Президент «Барселоны» не планирует уходить в отставку.

Как сообщает Mundo Deportivo, несмотря на недружелюбную реакцию болельщиков на «Камп Ноу», Бартомеу продолжать развивать проект до 2021 года, вплоть до истечения срока его полномочий на данном посту. Он позитивно оценивает свою работу и не получал прямых предложений уйти в отставку.

Несмотря на скандал с социальными сетями, завершившийся увольнением советника Жауме Масферрера, Бартомеу полагает, что его работа во главе клуба представляет собой пример уважительного отношения к игрокам, как бывшим, так и нынешним.

Существует сценарий, в соответствии с которым Бартомеу может потерять поддержку совета директоров и будет вынужден назначить досрочные выборы президента клуба, однако сам он не считает его достаточно вероятным.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства