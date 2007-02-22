«Валенсии» разрешили подписать Хави Санчеса из-за травмы Гарая. Защитник «Реала» сейчас в аренде у «Вальядолида»

Ла Лига разрешила «Валенсии» подписать вне трансферного окна центрального защитника «Реала» Хави Санчеса, выступающего на правах аренды в «Вальядолиде».
Лига пошла навстречу левантийцам из-за травмы Эсекиэля Гарая, который может пропустить остаток сезона. Ранее при схожих обстоятельствах «Барселоне» разрешили заявить форварда Мартина Брэйтуэйта.
«Реал» и «Вальядолид» не возражают против перехода Санчеса в «Валенсию» на правах аренды, поскольку у 22-летнего защитника дефицит игровой практики. Однако ситуация осложняется тем, что мадридский клуб не хочет, чтобы у «летучих мышей» была опция выкупа испанца по окончании сезона.