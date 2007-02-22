«Валенсии» разрешили подписать Хави Санчеса из-за травмы Гарая. Защитник «Реала» сейчас в аренде у «Вальядолида»

Теги Реал Мадрид Валенсия Эсекиэль Гарай Ла Лига травмы возможные трансферы Вальядолид Хави Санчес Футбол

Ла Лига разрешила «Валенсии» подписать вне трансферного окна центрального защитника «Реала» Хави Санчеса, выступающего на правах аренды в «Вальядолиде».

Лига пошла навстречу левантийцам из-за травмы Эсекиэля Гарая, который может пропустить остаток сезона. Ранее при схожих обстоятельствах «Барселоне» разрешили заявить форварда Мартина Брэйтуэйта.

«Реал» и «Вальядолид» не возражают против перехода Санчеса в «Валенсию» на правах аренды, поскольку у 22-летнего защитника дефицит игровой практики. Однако ситуация осложняется тем, что мадридский клуб не хочет, чтобы у «летучих мышей» была опция выкупа испанца по окончании сезона.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья