Жозе Моуринью: «Финиш в топ-4 без Кейна и Сона будем чем-то невероятным»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался о выступлениях команды в этом сезоне.

«Сон и Кейн забили большинство голов «Тоттенхэма». Если нам удастся финишировать четвертыми без них, это будет что-то невероятное. Мы должны отдать все, что у нас есть.

Я горжусь нашим нынешним положением, но речь не обо мне. Дело не во мне, а в нас, в этом клубе. Ребята фантастически вернулись на текущие позиции, которые позволяют нам бороться за топ-4. Ситуация сложная.

Не думаем о каких-либо целях, а просто хотим проводить матч за матчем и посмотреть, куда это нас приведет. За три месяца мы ушли с тех мест, которые близки к вылету, что, очевидно, никогда не было проблемой. Но мы пришли оттуда и теперь отстаем на одно очко от первой четверки. Потрясающие усилия команды. Так что теперь, когда мы находимся в этом положении, «Тоттенхэм» заслужил право бороться за топ-4», – сказал Моуринью.

Отвечая на вопрос, станет ли финиш в топ-4 с «Тоттенхэмом» его лучшим достижением, португалец сказал: «В данных условиях? Да».

«Тоттенхэм» набрал 26 очков при Моуринью. Больше только «Ливерпуль» – 42