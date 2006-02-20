Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» как пистолет без патронов. Игроки сделали все, что было в их силах»

Главный тренер Жозе Моуринью подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с (0:1).

О том, что после двойной замены на поле заиграли реальные «шпоры»

«Что значит реальные «шпоры»? Давайте будем лояльнее к ребятам, они сделали все, что было в их силах.

Ламела [один из тех, кто вышел на замену] – вы знаете, сколько тренировок он провел с командой? Ноль. Сразу после травмы восстанавливался с физиотерапевтом, а затем сразу на 20 минут вышел играть в ЛЧ.

Есть две точки зрения. У нас отличный коллектив, замечательные парни, но, с другой стороны, вы видите наше нынешнее состояние. Это все равно что идти в бой с пистолетом без патронов.

Нам повезло в определенных моментах, но наш великолепный вратарь сделал два потрясающих сэйва.

Я не переживаю из-за счета 0:1. Мы можем одержать там победу. Я переживаю, что это все наши игроки на все предстоящие матчи.

Моура был полностью истощен, Бергвейн был полностью истощен, Ло Чельсо был полностью истощен.

У нас серьезные проблемы. Если бы это была одна игра, я бы сказал, что проблем нет, но у нас еще матчи АПЛ и Кубка Англии.

Впереди у нас выезд к , который сейчас пьет газировку с лимоном. [Обращается к корреспонденту канала BT Sport] Игра в субботу утром [ее перенесли по запросу транслирующего матч BT Sport ] – спасибо за этот решение», – сказал Моуринью.

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