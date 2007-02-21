Роналду включен в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛ

«Ювентус» опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 25-го тура Серии А против СПАЛ.
В заявку вернулся форвард Криштиану Роналду, который получил отдых в игре прошлого тура против «Брешии» (2:0).
Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.
Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Лука Кокколо, Уэсли.
Полузащитники: Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Дауда Петерс.
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Марко Оливьери.