Роналду включен в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛ

Теги Блез Матюиди Криштиану Роналду Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини серия А Италия Аарон Рэмзи Войчех Шченсны Карло Пинсольо Хуан Куадрадо СПАЛ Данило Алекс Сандро Маттиа Де Шильо Пауло Дибала Адриен Рабьо Федерико Бернардески Даниэле Ругани Лука Кокколо Родриго Бентанкур Маттейс де Лигт Дауда Петерс Марко Оливьери Футбол

«Ювентус» опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 25-го тура Серии А против СПАЛ.

В заявку вернулся форвард Криштиану Роналду, который получил отдых в игре прошлого тура против «Брешии» (2:0).

Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон.

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Лука Кокколо, Уэсли.

Полузащитники: Адриен Рабьо, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Дауда Петерс.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Марко Оливьери.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья