Роналду включен в заявку «Ювентуса» на матч против СПАЛ

опубликовал список игроков, которые могут сыграть в матче 25-го тура Серии А против СПАЛ.

В заявку вернулся форвард , который получил отдых в игре прошлого тура против «Брешии» (2:0).

Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, .

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Даниэле Ругани, Лука Кокколо, Уэсли.

Полузащитники: Адриен Рабьо, , Блез Матюиди, Родриго Бентанкур, Дауда Петерс.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Федерико Бернардески, Марко Оливьери.