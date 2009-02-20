Дмитрий Аленичев: «Удивлен, что «Спартак» взял Соболева. В такую команду Саше еще рано»

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Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева в московский клуб.

«Я удивлен, что «Спартак» взял Соболева, В такую команду, как «Спартак», как мне кажется, Саше еще рано. Вот летом - было бы нормально.

Он неплохо начал осеннюю часть чемпионата, забил много голов, но... Я Сашу знаю хорошо, он - сибирский парень, откровенный. Тем не менее, считаю, что ему надо было окрепнуть в другой команде.

Учитывая, что он играл в «Крыльях» и был одним из ведущих футболистов, ему, наверное, нужно было оставаться в Самаре. Он мог и помочь команде, которая в непростом положении в таблице, и доказать голами, что его результативность осенью была не случайной.

Не факт, что он будет играть в стартовом составе «Спартака». Да, можно сделать ставку на него, но не факт, что он будет забивать. В «Спартаке» другое психологическое давление», – высказался Аленичев.

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