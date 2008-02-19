Аленичев о Миранчуках: «Хочу, чтобы они уехали в Европу, но в России нет футболистов, которые могут играть в «Юве»

Экс-тренер «Спартака» рассказал о необходимости перехода российских игроков в европейские чемпионаты.

– Говорю всем нашим – в , «Спартаке», ЦСКА, «Зените»: «Есть возможность – уезжайте». Пусть это будет Италия, Испания, даже Нидерланды. Все равно это Европа, а вернуться всегда успеем.

Хочу, чтобы Миранчуки тоже уехали, потому что здесь они топчутся на месте и не прибавляют. Если они еще на год-два задержатся, хотя знаю, что Семин хочет их задержать, может, и спрос не будет так высок, как когда Леша забил .

– Алексей потянет по уровню «Ювентус»?

– Нет. Туда можно уехать, но не играть, а потом пойдешь по арендам. Лучше сделать, как . В нем была заинтересованность тренера. Если клуб и наставник заинтересован, то пусть это даже будет команда, которая борется за выживание. Ничего зазорного нет. В любом случае ты будешь играть и расти.

В российском чемпионате нет футболистов, которые могли сейчас играть в «Ювентусе» и «Манчестер Сити», – сказал Аленичев.