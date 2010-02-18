Джейми Каррагер: «Ман Сити» нужно было отстранять уже сейчас. Что будет, если они выиграют ЛЧ?»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу решения УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов на два сезона.
«Я не могу поверить, что они продолжают выступление в турнире, и я говорю это не потому, что я бывший игрок «Ливерпуля».
Что будет, если «Сити» в этом году выиграет Лигу чемпионов? Это будет насмешкой над этим решением.
УЕФА очень хочет, чтобы «Реал» выбил их, чтобы не пришлось вручать трофей игроку «Ман Сити» после финала в Стамбуле.
Первый вопрос, который зададут Пепу Гвардиоле: «Это фальшивая победа?». На мой взгляд, УЕФА должен был отстранить «Сити» прямо сейчас или же дождаться конца сезона с решением», – сказал Каррагер в эфире Sky Sports.
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