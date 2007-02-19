Руд Гуллит: «Ван Дейк сыграл кошмарно с «Атлетико»

Бывший футболист «Милана» и сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за игру в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с (0:1).

«Ван Дейк сыграл кошмарно. Я видел, как он делал некоторые вещи.

Он подарил сопернику угловой, действовал неуклюже. Не надо так делать. Немного удачи – и счет стал 1:0.

В понимают, что на «Энфилде» они много забивают, но их ждет еще одна игра, похожая на первую.

Они должны играть лучше, бежать быстрее, делать все, что нужно», – приводит слова Гуллита Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.

Симеоне обезвредил атаку «Ливерпуля». В позиционной обороне «Атлетико» все еще нет равных

«Атлетико» перекрыл кислород «Ливерпулю»: 0 ударов в створ, замены Мане и Салаха. Домашняя статистика Симеоне – фантастика