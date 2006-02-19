Первый открытый футболист-гей в Британии Джастин Фашану войдет в Зал славы

Бывший форвард и «Норвича» Джастин Фашану, первый и единственный открытый футболист-гей в Британии, сегодня будет посмертно включен в Зал славы.

Церемония состоится в Национальном музее футбола в Манчестере.

В 1990 году Фашану совершил каминг-аут, объявив прессе о своей гомосексуальной ориентации, став первым в мире профессиональным футболистом, осмелившемся на такой поступок.

В 1998 году нападающий в возрасте 37 лет покончил жизнь самоубийством.

Фашану включен в Зал славы . С 1980 по 1982 годы в 11 матчах за молодежную сборную Англии забил 5 голов.

Черная радуга – текст о Джастине Фашану