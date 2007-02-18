Моуринью о желании доказать свою состоятельность: «Доказать? После 20 лет карьеры и 25 выигранных титулов?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью резко ответил на вопрос журналиста о желании доказать свое превосходство над Юлианом Нагельсманном, работающим с «РБ Лейпциг».
– Перед отставкой Почеттино говорили, что Нагельсманн может возглавить «Тоттенхэм». Дает ли вам это ощущение того, что нужно доказать свою состоятельность?
– Доказать? После 20 лет карьеры и 25 выигранных титулов? – сказал Моуринью.
«Тоттенхэм» сыграет против «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 19 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
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