Моуринью о желании доказать свою состоятельность: «Доказать? После 20 лет карьеры и 25 выигранных титулов?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью резко ответил на вопрос журналиста о желании доказать свое превосходство над Юлианом Нагельсманном, работающим с «РБ Лейпциг».

– Перед отставкой Почеттино говорили, что Нагельсманн может возглавить . Дает ли вам это ощущение того, что нужно доказать свою состоятельность?

– Доказать? После 20 лет карьеры и 25 выигранных титулов? – сказал Моуринью.

«Тоттенхэм» сыграет против в 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 19 февраля. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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