Моуринью о травмах «Тоттенхэма»: «Мы висим на балконе 4-го этажа. Можем упасть и умереть или лезть дальше»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о нынешнем положении дел в клубе.

«Если я не скажу чего-то сильного, то вы продолжите задавать одни и те же вопросы. Вы знаете, что я люблю аналогии. Иногда они получаются хорошими, а иногда – глупыми. Сейчас я сделаю это.

Когда я пришел, мы были на минус 12-м этаже. Мы стали подниматься по лестнице. Но неожиданно лестница сломалась, и начались проблемы.

Мы старались найти выход. Приложили много усилий, но все продолжали и продолжали двигаться. Затем 11-й этаж, и, когда мы добрались до 4-го этажа, где мы и хотели оказаться, кто-то убрал лестницу, поэтому сейчас мы в затруднительном положении.

Мы держимся руками за край балкона. Теперь у нас есть два варианта: упасть и умереть, потому что это четвертый этаж, или продолжить забираться наверх. Мы будем сражаться на этом балконе, прикладывая все усилия.

Ситуация не могла быть хуже с точки зрения выбора [игроков]. Она совершенно, совершенно очевидная. В этом случае ничего нельзя поделать. Мы будем играть теми игроками, которые могут выйти на поле. Они отдадут на поле все силы, что они и так всегда делают.

В некоторые моменты я переживал из-за того, что у нас нет атакующих игроков на скамейке запасных, сейчас у нас нет нападающих на поле. Я думаю, что Трой Пэрротт еще не готов, а Райан Сессеньон – это не нападающий», – сказал Моуринью.

Сегодня стало известно, что нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин выбыл на 6-8 недель из-за перелома руки. Моуринью допустил, что он может пропустить остаток сезона.

Другой нападающий лондонцев Харри Кейн в январе перенес операцию на задней поверхности бедра и вернется в строй не раньше апреля.

Завтра, 19 февраля, проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».