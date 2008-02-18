Жозе Моуринью: «Лейпциг» – клуб без истории, но они на втором месте и борются за чемпионство. Это о многом говорит»

Главный тренер Жозе Моуринью высказался о предстоящей игре с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Ситуация с соперником могла быть и хуже...

– Не знаю, не знаю. «У «Барселоны» и есть сила и есть влияние из-за их невероятной истории. Но у «Лейпцига» есть сила из-за их очень хорошей команды, очень хороших игроков.

Да, конечно, это недавно возникший клуб без истории, в отличие от других европейских топ-клубов, но зато у них есть потенциал лидировать в Бундеслиге на протяжении многих месяцев.

Они на втором месяце, на одно очко отставая [от лидера], и борются за чемпионство. Думаю, это о многом говорит, – сказал Моуринью.