Жозе Моуринью: «Лейпциг» – клуб без истории, но они на втором месте и борются за чемпионство. Это о многом говорит»

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о предстоящей игре с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Ситуация с соперником могла быть и хуже...

– Не знаю, не знаю. «У «Барселоны» и «Реала» есть сила и есть влияние из-за их невероятной истории. Но у «Лейпцига» есть сила из-за их очень хорошей команды, очень хороших игроков.

Да, конечно, это недавно возникший клуб без истории, в отличие от других европейских топ-клубов, но зато у них есть потенциал лидировать в Бундеслиге на протяжении многих месяцев.

Они на втором месяце, на одно очко отставая [от лидера], и борются за чемпионство. Думаю, это о многом говорит, – сказал Моуринью.

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