Сауль перед «Ливерпулем»: «Знаем, как причинить им вред. Хотим извлечь как можно больше из домашней игры»

Полузащитник «Атлетико» Сауль поделился мыслями перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«У них есть охотничьи собаки в центре поля, которые бегут и давят. Это не просто бег ради бега. Они делают ненормальные вещи, и это выглядит неорганизованно, но на самом деле все отточено до механизма.

Один игрок перемещается на другую позицию, и ты думаешь: «Это безумие, почему он здесь?» Но другой футболист знает об этом и занимает позицию первого.

Юрген Клопп говорил, что они играют сердцем, но их футбол также очень спланирован. Один игрок вырывается, чтобы прессинговать, остальные выдвигаются за ним. Очень сложно выйти из-под этого, когда они выходят на тебя в таком стиле. Это невероятно. Они прессингуют как животные, потому что они знают, что даже если они не отберут мяч, то есть семь игроков, которые побегут назад как сумасшедшие.

«Ливерпуль» – это сбалансированная, отличная команда. Они хороши на каждом участке поля, но им сложно, когда соперник располагается глубоко, потому что они очень, очень, очень хороши при переходе из обороны в атаку. Я смотрел их матч против «Норвича», и если бы не выдающийся контроль Садьо Мане, они бы не выиграли.

Они победили в большом количестве игр, которые могли бы закончиться ничьей или поражением для них, что говорит о том, что у них есть что-то внутри. Это не удача. Это работа, готовность приносить жертвы, борьба за каждый мяч.

Что делать с такой статистикой «Ливерпуля»? Портить ее. В футболе нет никакой памяти: без разницы, чего ты добился вчера. Мы хорошо играли до Рождества, а потом настал трудный период. Люди хотели убить нас. Думаю ли я, что это нечестно? По правде говоря, да. Но это жизнь.

Болельщики освистывали Симеоне, важных игроков команды. Фанаты требовательны. Если ты выигрываешь два или три матча, это снова изменится. Мы знаем, как можем причинить вред «Ливерпулю», знаем об их сильных и слабых сторонах, мы всегда готовы состязаться с большими клубами. Мы должны извлечь как можно больше пользы из домашней игры. Нас ждет еще более невероятная атмосфера, чем обычно», – сказал Сауль.

Игра между «Атлетико» и «Ливерпулем» начнется сегодня, 18 февраля, в 23:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.