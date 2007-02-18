Мино Райола: «Погба не собственность Сульшера. В Великобритании давно нет права владеть человеком»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер премьер-лига Англия Мино Райола Поль Погба Футбол

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, раскритиковал главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

«Погба не моя собственность и уж точно не собственность Сульшера. Поль сам по себе. В Великобритании или где бы то ни было еще уже давно нет права владеть человеком. Надеюсь, Сульшер не хочет намекнуть, что Поль – его пленник.

Сульшер должен сам узнать о моих словах. Я свободен выражать свои мысли. До сих пор я, может быть, был с ним милым. Сульшер должен просто помнить то, что он говорил летом Погба. Я думаю, что Сульшер может быть расстроен по разным причинам.

Полагаю, у него есть и другие причины беспокоиться. Больше, чем мои слова о будущем Погба. По крайней мере, я бы беспокоился, будь я на его месте», – сказал Райола.

Оле-Гуннар Сульшер: «Погба – это игрок «МЮ», а не Райолы»

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