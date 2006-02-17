Ротенберг о Кокорине в сборной: «Он доказывает, что готов защищать родину. За все неполадки в жизни он отстрадал»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о переходе форварда в его клуб.

– Кокорин только пришел, ребята его приняли. Забил два гола в контрольном матче. Заметно, как он видел ошибки, как опускался вниз, потом успевал в нападение. Указывал на ошибки полузащитникам.

– Для него первая игра – удивительно для вас, что квалификацию он не растерял и может стать лидером?

– Для меня нет, вообще не удивительно. Совершенно неудивительно. Знаю его давно, он в «Динамо» у меня был.

– Может ли Станислав Черчесов рассмотреть его кандидатуру применительно к составу на Евро?

– Это не мой вопрос. Как себя проявит Александр. Он – российский спортсмен, доказывает всем, что исправился и готов защищать родину как гражданин России. За все неполадки в жизни он отстрадал, голова у него на месте.

– Вы были ключевой фигурой в переговорах по Кокорину с его переходом в «Сочи».

– Парень должен играть, должен возвращаться в строй, достигать результата. Первые игры все покажут. Все зависит от него, тренер и команда будут помогать.

– Какой вы увидели его главную мотивацию при переходе?

– Главная мотивация – оставаться в спорте. Играть и доказывать, что достоин самых высоких похвал и самого высокого признания, какое у него было, и даже, может быть, выше подняться. Несмотря на все его ошибки в жизни, он сам это все понимает, винит себя в этом. И поэтому для него это мотивация, чтобы реабилитироваться перед зрителями, страной – неважно даже, за какую команду играть.

– Прошла информация, что Кокорин сможет сыграть против в весенней части. Это верно?

– Не понимаю даже, о чем разговор. Есть, наверное, какие-то правила РФС, УЕФА при переходе в аренду. Честно говоря, даже не думал на эту тему, разговора не было.

– Подразумевается, что с «Зенитом» сыграет.

– Дай бог, в каком состоянии он будет находиться. С «Зенитом» игра нескоро.

– У вас серьезная мотивация на игру с «Зенитом», учитывая сколько экс-питерцев в команде. Ключевая игра?

– Да (смеется), – будет ключевая.

– «СЭ» сообщал, что зарплата Кокорина в «Сочи» составит 2 млн рублей в месяц. Высоко цените футболиста, учитывая, что в «Зените», как сообщалось, ему платили 20 тысяч рублей в месяц.

– Это – профессиональная финансовая составляющая. Она не оглашается. Кому это интересно? Пусть играет. У нас есть бонусы, которые завоевываются. Главное, чтобы Александр играл, а по зарплате договоренности есть, его устраивают, – сказал Ротенберг.

Кокорин зажег в первом же матче за «Сочи»: гол вторым касанием, 2+1 за полчаса!