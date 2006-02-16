Моуринью о снятии очков с «Ман Сити»: «Станет ли чемпионом клуб, занявший 2-е место в 2018 году?»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поинтересовался у журналистов, как повлияет возможное снятие очков с «Манчестер Сити» на список победителей чемпионата Англии.

В 2018 году под руководством португальца завершил сезон на втором месте АПЛ вслед за «горожанами».

«На самом деле я ни минуты не потратил на то, что там анализируют ФИФА и УЕФА, это их работа.

Хотел бы узнать, станет ли чемпионом команда, занявшая второе место в 2018 году? Да или нет?

Это было бы интересно. Впрочем, шутки в сторону. Я просто спокойно жду. Четвертое или пятое место, я просто думаю о том, чтобы мы выступили как можно лучше», – сказал Моуринью.

«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства-2014, если расследование АПЛ подтвердит нарушения ФФП (Daily Mail)

«Манчестер Сити» исключен из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение ФФП