Лапочкин о победах «Спартака» при его судействе: «Стечение обстоятельств»

Арбитр РПЛ Сергей Лапочкин высказался о судействе матчей .

– Исходя из статистики, при вашем назначении на матч «Спартака», процентов на 90 можно быть уверенным, что красно-белые выиграют.

– Так получается. Были разные случаи - когда при мне они проигрывали. Но сейчас длится такая серия, когда они добиваются положительного результата.

Не при моем участии, а когда я обслуживаю их матч. Стечение обстоятельств. В этом чемпионате дважды судил игры «Спартака».

В одной он забил победный гол на 90 плюс (красно-белые победили в Самаре. – прим. Sports.ru), а в другой дома сыграл вничью (с «Рубином» – прим. Sports.ru).

– Ваш отец, Сергей Константинович, часто судил матчи «Спартака»?

– Не помню (19 раз в разных турнирах, спартаковцы одержали 14 побед – прим.). Но все петербуржцы, так получается, часто судят московские команды. И крайне редко – встречи между командами из других регионов, – сказал Лапочкин.