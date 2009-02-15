Сетьен о 2:1 с «Хетафе»: «Барса» могла снять все вопросы в первом тайме, моментов хватало»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 24-го тура Ла Лиги с (2:1).

«Мы ожидали, что матч будет сложным. Соперник выиграл 4 игры подряд.

Моментов в этой встрече хватало, и я думаю, что мы могли снять все вопросы в первом тайме. Но я доволен, поскольку победить было нелегко.

За нас играют футболисты высокого уровня, проявляющие себя в тяжелых матчах. Это нормально, на это мы и рассчитываем. Они включаются в игру и решают задачи», – отметил Сетьен в интервью Movistar.

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