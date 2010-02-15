Фанаты выдали полиции человека, оскорблявшего игрока на почве расизма на матче 3-го дивизиона Германии

Защитник «Вюрцбургер Киккерс» Лерой Квадво подвергся оскорблениям со стороны болельщика на гостевом матче третьего дивизиона Германии с (0:0).

Как сообщает Bild, фанат стал пародировать обезьяну, оскорбляя Квадво на почве расизма.

Тогда остальные болельщики начали кричать «Нацист, проваливай!» и указали на нарушителя полицейским, которые и вывели его со стадиона.

Фанату, оскорблявшему игрока, грозит тюремное заключение сроком до пяти лет, а также запрет на посещение немецких стадионов.

«Такое случилось со мной впервые. Этому нет места ни на стадионе, ни где-либо еще. Благодарю жителей Мюнстера, которые так быстро и правильно прервали эту акцию», – сказал Квадво.