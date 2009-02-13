Малком: «Баннер фанатов «Зенита» не был расистским. Они относятся ко мне очень хорошо»

Полузащитник Малком рассказал, как отнесся к баннеру фанатов, который был посвящен его трансферу.

3 августа болельщики петербургской команды на игре против «Краснодара» вывесили баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям».

– После ЧМ-2018 люди в России хотят увлекаться футболом. Я был на полных стадионах и чувствовал себя, как в Бразилии, когда фанаты скандировали клубные песни.

Я понимал, что переход в «Зенит» будет немного тяжелым из-за давления ультрас и фанатов, но люди здесь очень любят футбол.

– Фанаты вывесили баннер против клуба, когда вас подписали.

– На баннере имелось в виду то, что руководство вместо того, чтобы давать шанс молодым игрокам, приглашает футболистов откуда-то еще.

Пресса ошибочно преподнесла это как расизм. Началась неразбериха, словно взорвалась бомба.

Мне объяснили, что написанное не было расизмом. Я очень доволен, меня нигде так не встречали, как в «Зените». Фанаты относятся ко мне очень хорошо, – сказал Малком.

Из-за баннера на Вираже бразильцы считают «Зенит» расистским клубом. Хотя Малкома встретили аплодисментами